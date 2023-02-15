Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии

Фото: Myke Sena/imago-images.de/Global Look Press

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признал, что прошедшие выборы прошли без подтасовок, передает The Wall Street Journal. В то же время он подчеркнул, что процедура не была объективной.

Проигрыш — это часть избирательного процесса. Я не говорю, что были подтасовки, но сам процесс носил необъективный характер, — заявил Болсонару.

Экс-президент также опроверг свою причастность к протестам, вспыхнувшим в столице страны после выборов. Он отметил, что на тот момент его вообще не было в Бразилии.

Болсонару находится в США с момента прибытия в Орландо 31 декабря, накануне инаугурации его соперника Луиса Инасиу Лулы да Силвы в качестве нынешнего президента Бразилии. Политик въехал в США по дипломатической визе сроком на один месяц, действие документа истекло 31 января. Болсонару сопровождала группа советников президента и его супруга, которые покинули Флориду в прошлом месяце.

В конце января Financial Times сообщало, что бывший президент Бразилии подал заявку на визу США сроком пребывания на полгода. Адвокат экс-главы государства Фелипе Александра предположил, что Болсонару останется во Флориде. По его словам, за это время ему рекомендовано не покидать страну.