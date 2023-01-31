Экс-президент Бразилии захотел остаться в США FT: экс-президент Бразилии Болсонару подал заявку на визу США сроком пребывания на полгода

Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на визу США сроком пребывания на полгода, пишет газета Financial Times со ссылкой на адвоката экс-главы государства Фелипе Александра. Собеседник издания предположил, что Болсонару останется во Флориде. За это время ему рекомендовано не покидать страну.

Я думаю, Флорида будет его временным жильем вдали от дома, — сказал адвокат.

О том, что Болсонару покинул Бразилию и отправился в США стало известно в начале января. Решение было принято на фоне поражения на президентских выборах, которые прошли в конце прошлого года.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее отказался от передачи Германии боекомплектов для танков, которые в последствии могли быть направлены Украине. Бразильский лидер, объясняя свой отказ, сказал, «что не стоит провоцировать русских».

Решение от отказе приняли 20 января на встрече представителя Партии трудящихся с главкомами ВС и министром обороны Жозе Мусио Монтейро, перед отставкой главнокомандующего сухопутных войск страны Жулио Сезара Арруды. По сведениям газеты, именно Арруда поднял вопрос о передаче Германии боеприпасов для танков на встрече.