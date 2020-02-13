https://static.news.ru/photo/f7050126-4edd-11ea-b0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wei Peiquan/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая зарегистрировали 121 смертельный случай от коронавируса за прошедшие сутки. По данным на 14 февраля общее число погибших от COVID-19 в Китае составляет 1380 человек.

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Ведомство отмечает, что на данный момент зафиксировано подтверждённых случаев заражения 63 851. За сутки оно увеличилось на 5090. Выздоровели и выписались из больниц 6723 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия приостанавливает с 14 февраля чартерные рейсы в Китай. При этом на китайских авиаперевозчиков этот запрет не распространяется. Китайские чартерные полёты будут осуществлять и туда, и обратно. Мера введена в связи с распространением коронавируса.