Власти Китая зарегистрировали 121 смертельный случай от коронавируса за прошедшие сутки. По данным на 14 февраля общее число погибших от COVID-19 в Китае составляет 1380 человек.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия приостанавливает с 14 февраля чартерные рейсы в Китай. При этом на китайских авиаперевозчиков этот запрет не распространяется. Китайские чартерные полёты будут осуществлять и туда, и обратно. Мера введена в связи с распространением коронавируса.
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