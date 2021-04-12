«От Турции добра не жди»: болгары высказались о принадлежности Крыма

https://static.news.ru/photo/730afc18-9ba3-11eb-8573-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В болгарском интернет-издании «Факти» вышла статья о встрече президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пользователи прокомментировали её содержание.

После переговоров Зеленский заявил, что позиции Киева и Анкары относительно угроз в Черноморском регионе совпадают. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Турция никогда не признает Крым российским, сообщает РИА Новости.

«Украинцы отдают Крым туркам, не осознавая, что от Турции добра не жди,<...> и якобы спасаются от диктаторских режимов, <...> какое наивное поведение», «Направление русских ракет тоже совпадает с целями», «Крым — суверенная территория России, и у всяких бандеровцев не может быть по ней позиции», писали пользователи.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле выразил поддержку стратегии «Крымская платформа», которая должна стать отправной точкой для возвращения Крыма в состав Украины.