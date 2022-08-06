Болгария продолжит выдавать визы россиянам В посольстве Болгарии сообщили, что страна продолжает выдачу виз гражданам России

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Болгария продолжает оформлять визы гражданам России, сообщили в посольстве страны в Москве ТАСС. Отмечается, что сроки оформления документов были увеличены в связи с техническими трудностями. Накануне сообщалось, что Болгария приостановила выдачу виз российским туристам.

Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем, — рассказал представитель посольства.

Также он уточнил, что Болгария не намерена отказывать россиянам в получении виз в ближайшее время.

Ранее в Ассоциация туроператоров России заявили, что консульство Болгарии приняло решение о приостановке приема документов на туристические визы. В дипведомстве рассказали, что причиной стало объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали решение ответной мерой после высылки 70 дипломатов из Болгарии.