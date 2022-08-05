Россия в качестве ответной меры вышлет из страны 14 дипломатов Болгарии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Россия высылает из страны 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в ответ на решение болгарской стороны выслать 70 сотрудников российских загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть консульство России в городе Русе, сообщается на сайте МИД России. Там подчеркивается, что подобные действия наносят существенный урон традиционным связям между нашими странами и ущемляют права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию.

5 августа чрезвычайный и полномочный посол республики Болгарии <...> А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении <...> неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России, — подчеркивается в сообщении.

В июне премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. По его словам, они подозреваются в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ. Посольство России предъявило ультиматум правительству Болгарии, в котором категорически отвергло все обвинения и потребовало отозвать две ноты, которые содержат поимённый список сотрудников российских загранучреждений в республике.