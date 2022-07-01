Посольство России в Болгарии потребовало отозвать ноты о высылке дипломатов

Фото: bulgaria.mid.ru

Посольство России предъявило ультиматум правительству Болгарии из-за высылки 70 дипломатов, обвинённых в «шпионаже». Текст документа опубликован на официальном сайте российской дипмиссии в республике.

В тексте указано, что в переданной МИД Болгарии ноте говорилось не о паритете численности высылаемых сотрудников РФ, а о неприемлемости объявления 70-ти дипломатов и членов технического состава персонами нон грата.

Рассматриваем это как попытку поставить клеймо на сотрудников наших дипломатических и консульских миссий. Считаем это деяние беспрецедентным, клеветническим и провокационным актом, который подрывает основу российско-болгарских отношений, — говорится в заявлении.

Отмечается, что российская сторона категорически отвергает все обвинения. Посольство ожидает, что МИД Болгарии 1 июля отзовёт две ноты, которые содержат поимённый список сотрудников российских загранучреждений в республике.

В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии Посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и Посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону, — сказано в документе.

Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова предупредила о возможности полного разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. Соответствующее решение примет Москва.