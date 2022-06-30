Посол России предупредила о возможности разрыва дипотношений с Болгарией

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Элеонора Митрофанова

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова предупредила о возможности полного разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. Соответствующее решение при мет Москва, сообщила дипломат в интервью Болгарскому национальному телевидению.

Митрофанова заявила, что такие действия болгарских властей не могут остаться без последствий. По её словам, она находится в постоянном контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры».