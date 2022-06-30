Петков назвал «не своим» решение о высылке дипломатов РФ из Болгарии

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Кирил Петков

Экс-премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что не сам лично принимал решение о высылке 70 российских дипломатов из страны. По его словам, решение было основано на «трёх докладах» агентства нацбезопасности и отчёте МИД, сообщает агентство БТА.

Об этом Петков заявил на заседании Народного собрания Болгарии, которое проголосовало за вызов экс-премьера и главы агентства госбезопасности на слушания по вопросу о массовой высылке российских дипломатов.

Петков сказал, что решение выслать 70 российских дипломатов исходило не от него, но было основано на трёх докладах государственного агентства национальной безопасности <...>. Он добавил, что был отчёт от МИД и решение правительственного совета безопасности, — говорится в сообщении агентства.

По словам экс-премьера страны, сама высылка была процессом долгим, который начался «ещё в марте». Его слова прокомментировала лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова. Она сказала, что слушания продемонстрировали «хаос в процессе принятия решений».

Петков пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчётами. В ходе <...> заседания не стало ясно, как принимаются решения, — заметила политик и добавила, что не увидела никаких документов.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал о готовящейся массовой высылке российских дипломатов из страны. Болгарский лидер предположил, что отправленный в отставку глава правительства Кирил Петков принял такое решение на базе достоверных данных.