Президент Болгарии не знал о решении кабмина выслать 70 дипломатов РФ

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев сообщил на саммите НАТО в Мадриде, что не знал о решении правительства выслать из страны 70 сотрудников дипломатических представительств России. Болгарский лидер предположил, что отправленный в отставку глава правительства Кирил Петков принял такое решение на базе достоверных данных, передает ТАСС.

Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии обсуждать не могу, так как не располагаю необходимой информацией, — отметил президент.

Радев выразил надежду, что Петков осознавал последствия подобных действий.

Ранее МИД Болгарии сообщил о высылке российских дипломатов. По словам Петкова, София подозревает послов в «шпионаже», а их деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ. Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов раскритиковал это решение, добавив, что Москва не враг Болгарии.