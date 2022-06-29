«Россия нам не враг»: в Болгарии раскритиковали высылку дипломатов РФ Болгарский политик Костадинов раскритиковал власти за высылку 70 российских дипломатов

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов раскритиковал действия властпей, объявивших 70 российских дипломатов персонами нон грата. По его словам, эти действия носят «откровенно недружественный характер», который ничем не был спровоцирован со стороны России, а уж тем более посольства, пишет ТАСС.

Для объяснения таких действий существуют внутриполитические причины, в частности, это отставка правительства премьера Кирила Петкова. Бывший премьер уже не сможет составить нового правительства и партия «Возрождение» на парламентских выборах будет первой политической силой, считает Костадинов.

Именно поэтому нервный Кирил Петков в канун встречи НАТО в Мадриде старается показать, насколько он верен и лоялен своим господам из США. Именно это единственная причина исключительного необоснованного и недружеского действия в отношении России с его стороны, — объяснил происходящее болгарский политик.

Лидер партии «Возрождение» отметил, что страна нуждается в новых выборах, к которым болгарские граждане должны отнестись как к референдуму — нуждается ли Болгария в дальнейшем ухудшении отношений с Россией или ждёт их улучшения.

Очевидно, что политика, которую Кирил Петков проводит единолично, и это решение о российских дипломатах он принимал лично, исключительно вредна для Болгарии. У нас нет интереса к ухудшению отношений с Россией, Россия нам не враг, но она должна быть другом и союзником, — подчеркнул Костадинов.

Болгарский политик предположил, что вопрос о российских дипломатах будет рассмотрен на заседании парламента.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. По его словам, Болгария подозревает их в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ.