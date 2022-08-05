Болгария приостановила выдачу виз россиянам Болгария приостановила выдачу туристических виз россиянам

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Консульство Болгарии известило российские компании о приостановке приема документов на туристические визы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В дипведомстве рассказали, что причиной стало объявление 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали решение ответной мерой после высылки 70 дипломатов из Болгарии, пишет РИА Новости.

По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в «виду сложившейся чрезвычайной ситуации», — сказано в пресс-релизе АТОР.

В настоящее время из-за нехватки сотрудников частично приостановили работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство в Варне.

Болгария остро нуждается в поставках российского газа, но власти опасаются оплаты в рублях, написал ранее болгарский портал Dir.bg. Отмечается, что руководство страны выражает свои опасения из-за посредника при оплате за поставки газа в лице «Газпромбанка». По словам журналистов, болгарское правительство переживает из-за процесса оплаты, когда на валютный счёт поступает оплата в валюте, банк продает её на Московской Бирже и зачисляет деньги на рублёвый счёт.