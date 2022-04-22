Bloomberg: София отказалась поставлять Киеву оружие из-за внутренних споров

Вопрос поставок оружия Украине привёл к политическим спорам в правительстве Болгарии. Правящую коалицию раздирают внутренние противоречия, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает , что София пока не откликнулась на европейские призывы помочь Украине с тяжёлым вооружением, но политическая ситуация напряжённая.

Так, пророссийская социалистическая партия Болгарии грозит выходом из правящей коалиции, если София согласится на поставки Киеву оружия. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» пригрозила покинуть коалицию, если поставок не последует.

Ранее стало известно, что издание The Telegraph опубликовало материал, в котором жёстко осудило отказ Германии и Франции вооружать Украину. Авторы статьи считают такое решение позором. По их мнению, все европейские политики должны действовать вместе и идти в ногу со всеми участниками Альянса.