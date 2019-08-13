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В Японии за минувшую неделю от жары умерли 23 человека и ещё около 13 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами. Об этом сообщило Главное пожарное управление страны.

Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, которая становилась на всей территории страны. В регионах температура воздуха доходит до 39 градусов Цельсия. Большинство пострадавших и умерших — пожилые люди. Они не включают кондиционеры в целях экономии, пишет РИА Новости .

Японцев власти призывает носить головные уборы, пить больше воды и не находиться под открытым солнцем.

Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины из-за охвативших страну пожаров. Глава кабмина 10 августа уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, а затем собирался посетить Тинос.