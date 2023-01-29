Более 300 человек пострадали при землетрясении в Иране Fars: по меньшей мере 307 человек пострадали после землетрясения на северо-западе Ирана

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 307 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло на северо-западе Ирана. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на информацию сотрудников Общества красного полумесяца. Пользователи социальных сетей сообщают многочисленных разрушениях.

Организация красного полумесяца по оказанию экстренной помощи сообщила, что 307 человек получили ранения, в том числе 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас в результате землетрясения, — говорится в сообщении.

Также поступала информация о двух погибших.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вечером 28 января в районе города Хой . По информации местных жителей, в населенных пунктах, попавших в зону землетрясения, наблюдаются многочисленные разрушения жилых домов и транспорта.

Для пострадавших развернут полевой госпиталь.

В Албании 15 января произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах на северо-восток от столицы Албании, города Тираны, чье население составляет около 374 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра. В результате происшествия никто не пострадал.

Также землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали рано утром 3 января у Курил. Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир.