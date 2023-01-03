У Курильских островов произошло землетрясение

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали рано утром 3 января у Курил, передает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир.

Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрированы 3 декабря в 05.22 (21.22 мск понедельника). Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр, – заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Ранее в Черном море, в 35 километрах от курортного поселка Сукко Краснодарского края произошло подводное землетрясение с эпицентром на глубине 10 километров и магнитудой 3,5. Подземные толчки ощущали жители центрального внутригородского района Новороссийска и станицы Раевская. Кроме того, землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали приборы сейсмостанции в Анапе.

Ранее в результате землетрясения в районе Мраморного моря в Турции пострадали 22 человека. По имеющимся данным, жертв не было. Землетрясение зафиксировали утром 23 ноября, эпицентр находился в 14 километрах на юго-восток от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Власти города сообщили об отключениях электричества.