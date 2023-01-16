В Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Албании в воскресенье, 15 января, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 23 километрах на северо-восток от столицы Албании, города Тираны, чье население составляет около 374 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра.

Предварительно известно, что пострадавших и разрушений нет.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали рано утром 3 января у Курил. Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир.

Ранее в результате землетрясения в районе Мраморного моря в Турции пострадали 22 человека. По имеющимся данным, жертв не было. Землетрясение зафиксировали утром 23 ноября, эпицентр находился в 14 километрах на юго-восток от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Власти города сообщили об отключениях электричества.