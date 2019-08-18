https://static.news.ru/photo/415a9358-c1d0-11e9-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 21 человек погиб в Индии в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Жертвами стихии стали жители штата Химачал-Прадеш, сообщает издание Times of India .

Спасатели эвакуировали из зоны бедствия более 500 человек. Ещё около полутора тысяч нуждаются в помощи экстренных служб.

В течение двух недель в различных регионах Индии в результате муссонных ливней и наводнений погибли более 270 человек. Наиболее разрушительными удары стихии оказались для штатов Гуджарат, Карнатака, Керала и Махараштра.

Ранее News.ru писал, что оползень в Кашмире стал причиной гибели семерых человек, пятеро из которых — дети. Ещё шесть человек пострадали.