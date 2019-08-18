По меньшей мере 21 человек погиб в Индии в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
Жертвами стихии стали жители штата Химачал-Прадеш, сообщает издание
Спасатели эвакуировали из зоны бедствия более 500 человек. Ещё около полутора тысяч нуждаются в помощи экстренных служб.
В течение двух недель в различных регионах Индии в результате муссонных ливней и наводнений погибли более 270 человек. Наиболее разрушительными удары стихии оказались для штатов Гуджарат, Карнатака, Керала и Махараштра.
Ранее News.ru писал, что оползень в Кашмире стал причиной гибели семерых человек, пятеро из которых — дети. Ещё шесть человек пострадали.