Бойцы «Азова» получили суровые сроки за избиение военнопленных из России Трое бойцов «Азова» получили от 14,5 до 16 лет колонии за избиение военнопленных

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Верховный суд ДНР приговорил трех бойцов батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на сроки от 14,5 до 16 лет лишения свободы за избиение российских военнопленных, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. Уточняется, что в результате избиения двум пленным из России были причинены побои, другому — легкий вред здоровью.

Суд приговорил лейтенанта Давида Касаткина к 15 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, младшего сержанта Дениса Жучкова — к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. <...> Вадима Гусева к 14 годам 6 месяцам годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент с избиением российских военнопленных случился 12 апреля в одном из домов Мариуполя на улице Нахимова. Гусев избил одного из российских военных полицейской дубинкой и ботинком, после чего затушил окурок сигареты об его голову. Касаткин и Жучков избивали пленных при помощи дубинки и пластиковой трубы. Кроме этого, Жучков дважды выстрелил из травматического пистолета в россиянина.

Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении замдиректора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол, которая публично призывала к издевательствам над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Соответствующее поручение отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным.