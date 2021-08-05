Богатые американцы стали отказываться от гражданства

Всё больше обеспеченных американцев стали отказываться от гражданства из-за высокой налоговой нагрузки. Об этом сообщает Axios.

В 2020 году 6707 американцев отказались от гражданства, что превысило показатель 2019 года на 297%. В 2021 году отказов стало меньше. Это связывают с тем, что многие дипломатические представительства закрыты, а американцы, находящиеся за границей, не могут пройти процедуру.

Ранее глава Белого дома Джо Байден снял запрет на выдачу вида на жительство на территории США. Белый дом пытается помочь компаниям принять на работу новых сотрудников из числа мигрантов, чтобы страна скорее преодолела экономический кризис, который пандемия вызывала в частном секторе экономики. Запрет на приём мигрантов был установлен предыдущим главой США для защиты интересов американцев на рынке труда в условиях их дефицита из-за пандемии.