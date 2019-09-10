Боевики террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили афганский уезд Янги Кала (провинция Тахар). Населённый пункт граничит с Таджикистаном.
Во власти нападавших оказались почти все правительственные организации. После штурма вооружённые люди установили свой флаг на центральной площади. По словам представителя бандитов Забиуллы Муджахида, рейд состоялся в ночь с 9 на 10 сентября текущего года, пишет «
Муджахид добавил, что радикалы подчинили себе ещё несколько уездов: соседний с Янги Кала — Хваджа Гар, а также Дашт-и-Арчи и Калайи-Зал в провинции Кундуз.
Столкновения между талибами и властями в провинции Тахар вспыхнули в конце августа, когда в Кабуле объявили о начале масштабной военной операции против боевиков в соседнем регионе — Бадахшан.
Ранее News.ru сообщал, что в Афганистане в результате подрыва смертника погибли 10 человек, ещё 42 пострадали. Инцидент произошёл в столице республики недалеко от посольства США.