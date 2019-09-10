https://static.news.ru/photo/cde4c3a4-d39e-11e9-a6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: isafmedia/flickr.com

Боевики террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили афганский уезд Янги Кала (провинция Тахар). Населённый пункт граничит с Таджикистаном.

Во власти нападавших оказались почти все правительственные организации. После штурма вооружённые люди установили свой флаг на центральной площади. По словам представителя бандитов Забиуллы Муджахида, рейд состоялся в ночь с 9 на 10 сентября текущего года, пишет « Интерфакс-АВН » со ссылкой на СМИ Афганистана.

Муджахид добавил, что радикалы подчинили себе ещё несколько уездов: соседний с Янги Кала — Хваджа Гар, а также Дашт-и-Арчи и Калайи-Зал в провинции Кундуз.

Столкновения между талибами и властями в провинции Тахар вспыхнули в конце августа, когда в Кабуле объявили о начале масштабной военной операции против боевиков в соседнем регионе — Бадахшан.

Ранее News.ru сообщал, что в Афганистане в результате подрыва смертника погибли 10 человек, ещё 42 пострадали. Инцидент произошёл в столице республики недалеко от посольства США.