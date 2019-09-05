В Афганистане в результате подрыва смертника погибли 10 человек, ещё 42 пострадали. Инцидент произошёл в Кабуле недалеко от посольства США.
Взрывной волной были уничтожены 12 автомобилей, сообщил пресс-секретарь МВД страны, пишет
Ответственность за случившееся взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ).
Ранее News.ru писал, что при подрыве заминированного автомобиля в афганской столице погибли пять человек. Взрыв произошёл неподалёку от домов с мирными жителями, ранения получили 50 человек.