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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов открыть двери для сирийских беженцев в Европу, если республика не получит необходимую поддержку от Запада.

Либо вы поддержите нас в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, либо мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы, — цитирует политика телеканал A Haber. Он также заявил, что намерен...