Boeing начала тестовые полёты самолётов 737 MAX

https://static.news.ru/photo/538470b0-ba33-11ea-9074-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

В США начались тестовые полёты самолётов Boeing 737 MAX. Первый такой борт взлетел из аэропорта Сиэтла.

Только что 737MAX ушёл на первый сертификационный полёт, — сообщает KP.RU со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Ведомство завершило процедуру оценки систем безопасности самолёта, о чём ранее уведомило в письме, направленном в Конгресс США. В ходе полётов пилотам тестируемых самолётов предстоит продемонстрировать ряд манёвров. Также будет испытана эффективность изменённой защитной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — система улучшения характеристик манёвренности). Именно сбои в этой системе привели к авиакатастрофам, после которых лайнеры запретили к полётам.

Эксплуатация самолётов 737 MAX была приостановлена в США и ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.

На фоне скандала с 737 MAX руководство компании сняло с должности генерального директора и президента коммерческого подразделения авиаконцерна Кевина Макалистера. Его место с 23 октября занял Стен Дил.

Как писал NEWS.ru ранее, авиастроительная корпорация Boeing вновь запустила производство самолётов 737 MAX, приостановленное в январе 2020 года из-за несоответствия требованиям безопасности. Производственные мощности открыты на принадлежащем корпорации заводе в Рентоне (штат Вашингтон).