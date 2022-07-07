Bloomberg: Европарламент одобрил кредит для Украины на €1 млрд

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Европарламент одобрил предоставление кредита Украине в размере €1 млрд, сообщил Bloomberg. Издание отмечает, что помощь оказывается в ситуации «острой нехватки денежных средств, усугубленной военными действиями».

Кредит является первой частью запланированной макрофинансовой помощи Киеву в размере €9 млрд, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на восстановление экономической инфраструктуры Украины, разрушенной за время военных действий, потребуется не менее $523 млрд. Эта калькуляция, подготовленная в Киеве, насчитывает 2000 страниц, для ее проверки руководящий орган Евросоюза проводит специальное заседание в швейцарском Лугано.

Евросоюз может направить на восстановление Украины более €500 млрд. Блок из 27 членов, признавших Киев кандидатом, передаст основную часть финансовой поддержки.