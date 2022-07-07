Bloomberg: Еврокомиссия заблокировала выдачу Украине €1,5 млрд из-за рисков

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Европейская комиссия (ЕК) заблокировала выдачу Украине кредита на €1,5 миллиарда, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица. Бюджетное подразделение ЕК поставило под сомнение финансовую надёжность кредита. Отмечается, что традиционно провизия по кредиту — сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена — устанавливается в размере 9%, а в данном случае орган хочет поднять планку до 70%.

Украина настаивает на помощи, чтобы удержать свою экономику на плаву в условиях спецоперации, но увидела, что предлагаемый кредит заблокирован бюджетным подразделением ЕК из-за опасений по поводу ее финансовой надежности, — сказано в публикации.

Французский европарламентарий Тьерри Мариани в свою очередь усомнился в способности Киева выплачивать выданные ей ранее кредиты.

Военная и финансовая помощь Украине сократилась несмотря на взятые Западом обязательства, написала ранее газета Die Welt со ссылкой на Кильский институт мировой экономики в Германии. Отмечается, что самая большая проблема наблюдается в поставках вооружения. Директор исследовательского центра Кристоф Требеш заявил, что Киев больше всего нуждается в ракетных установках и гаубицах.