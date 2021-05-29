Bloomberg: ЕС призвал США ответить на «враждебные действия» РФ

https://static.news.ru/photo/c70a86ce-2913-11eb-9c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Проект совместного заявления для запланированного на 15 июня саммита направил США Евросоюз. В нём предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Саммит ЕС — США назначен на 15 июня, он пройдёт за один день до личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Как предполагает Bloomberg, Европа и США на саммите намерены выступить против «репрессий» России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ. Также они планируют заявить о более тесном экономическом сотрудничестве.

Не исключается заявление о коллективном противостоянии Китаю.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.