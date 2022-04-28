Блинкен заявил, что Иран сократил сроки создания ядерного оружия

Энтони Блинкен / Фото Carolyn Kaster - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Иран уменьшил сроки, которые требуются для получения материалов, используемых при создании ядерного оружия, до нескольких недель. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на сессии сенатского комитета по международным отношениям, чтобы ответить на вопросы о бюджете Госдепартамента США на 2023 финансовый год, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, на протяжении трёх лет, пока Иран не принимал участия в ядерной сделке, он сократил время, необходимое для получения материалов для создания ядерного оружия, с года до нескольких недель.

Блинкен обвинил предыдущую администрацию в неправильной политике по отношению к Ирану. Он отметил, что до выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Ирану требовалось для наработки ядерного материала, пригодного для создания одного боезаряда, «год или больше». Теперь же, «согласно имеющейся в открытом доступе информации, это дело недель», подчеркнул Блинкен.

Ранее итальянское издание Politico сообщило, что иранская ядерная сделка близка к своему срыву после 11 месяцев переговоров. Причиной этому стала спецоперация России на Украине, а также последовавшие в отношении Москвы санкции. Теперь российские дипломаты стараются не допустить возможности компенсации Европой и США отказа от российской нефти за счёт поставок энергоресурсов из Ирана.