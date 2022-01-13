Блинкен: США готовятся усилить военную поддержку Украины

В случае эскалации напряжённости вокруг ситуации на Украине США и их союзники из G7 будут готовы ввести финансовые и экономические санкции против Москвы, а также усилить военную поддержку Киева, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC. В Вашингтоне считают, что Россия якобы собирается вторгнуться на территорию соседней страны.

Страны «Группы семи», ведущие демократические экономики мира, заявили о серьёзных последствиях, этой же позиции придерживаются Евросоюз и НАТО. Вместе мы введём очень весомые финансовые, экономические санкции и примем меры, которые не принимали ранее, — заявил Блинкен.

После консультаций по предложениям России о гарантиях безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что между членами Альянса и РФ существуют серьёзные разногласия, в том числе по Украине, которые нелегко преодолеть. В НАТО отказываются остановить продвижение на восток и готовы помочь Киеву в случае агрессии со стороны Москвы.

Ранее пресс-секретарь главы российского гоcударства Дмитрий Песков заявил, что возможное введение новых антироссийских рестрикций в Cоединённых Штатах, включающих санкции против Владимира Пyтина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отнoшений.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва крайне негативно оценивает возможное принятие ограничительных мер, особенно на фоне продолжающихся переговоров между представителями двух стран.