Блинкен призвал Баку и Ереван к диалогу по гуманитарным вопросам

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан и Армению к активному диалогу по гуманитарным вопросам. Он также отметил важность запуска процесса по делимитации и демаркации границы и разблокированию связей на Южном Кавказе. Об этом он сообщил во время своей речи на СМИД ОБСЕ.

Мы приветствуем возобновление прямого диалога между правительствами обеих стран. Призываем стороны добиться прогресса по гуманитарным вопросам, включая вопрос военнопленных, разминирования, пропавших без вести лиц, расследования по предполагаемым нарушениям прав человека, нарушения международного гуманитарного права, — сказал Блинкен.

Он также призвал страны к продолжению взаимодействия с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ для мирного урегулирования карабахского конфликта.

При этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила о готовности способствовать сотрудничеству Азербайджана, Армении и Грузии.

Это сотрудничество может оказаться взаимовыгодным. Мой спецпредставитель по Южному Кавказу готов принять все необходимые меры, чтобы посодействовать такого рода сотрудничеству, если три страны примут соответствующее решение, — подчеркнула Линде.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на полях СМИД ОБСЕ отметил, что на настоящий момент на Южном Кавказе существуют беспрецедентные возможности для мира. Он также подчеркнул роль ОБСЕ, работа которой может способствовать скорейшему урегулированию карабахского конфликта.

Сегодня ОБСЕ, как никогда ранее, может оказать поддержку миру в регионе, учитывая новую реальность, созданную после войны, — подытожил Чавушоглу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за скорое возобновление практики полноформатных поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах. По её мнению, таким образом можно решить стоящие перед регионом социально-экономические и гуманитарные задачи.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.