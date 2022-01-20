Блинкен поделился ожиданиями от встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «в лучшем случае» не ожидает больших прорывов по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая пройдёт в Женеве. Встреча покажет, какие выводы сделали стороны после предыдущих переговоров, заявил чиновник в эфире телеканала ZDF.

Я не ожидаю больших прорывов, — ответил Блинкен на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что в последнее время с Россией было проведено множество интенсивных переговоров и их участники имели возможность обсудить итоги консультаций. На сегодняшней встрече стороны поделятся друг с другом сделанными выводами.

Надеюсь, что мы узнаем, заинтересована ли Россия действительно в урегулировании разногласий через диалог и дипломатию или нет, — добавил Блинкен.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен уже прибыли в Женеву на предстоящие переговоры по вопросам гарантий безопасности. Источники в делегациях сообщили, что встреча продлится два часа.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности на предстоящие переговоры с Россией в Женеве. По его словам, у Соединённых Штатов нет чёткого понимания, какие требования России являются ключевыми. Госсекретарь также отметил, что некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.