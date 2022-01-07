Блинкен: Казахстан может справиться с беспорядками без помощи ОДКБ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен событиями в Казахстане, но считает, что республика вполне справится с ситуацией и без помощи ОДКБ. Отвечать на протесты нужно «пропорционально», отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы очень обеспокоены режимом ЧС в Казахстане, мы предупредили власти, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих, — пояснил дипломат.

Блинкен отметил, что в США осуждают любое насилие и высоко ценят отношения с Казахстаном, поэтому стороны конфликта должны найти мирное разрешение ситуации.

Госсекретарь добавил, что запрос Казахстана в ОДКБ вызывает вопросы у Белого дома. В Вашингтоне считают, что республика имеет необходимые ресурсы для самостоятельного разрешения ситуации.

Неясно, зачем они почувствовали нужду во внешней помощи, — пояснил Блинкен.

По его мнению, беспорядки были вызваны экономическими причинами.

Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти, — подчеркнул госсекретарь.

Ранее стало известно, что Энтони Блинкен в телефонном разговоре с и. о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил ситуацию в республике и призвал к её мирному урегулированию. В разговоре Блинкен заявил о поддержке США конституционных институтов и свободы СМИ в Казахстане.