Биткоин установил новый рекорд

https://static.news.ru/photo/612f821a-4834-11eb-abbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина установила новый рекорд — больше $28 тысяч.

В ходе торговой сессии он подорожал на 12,5%, до $28 028. Об этом сообщает портал CoinDesk на 14:05 мск.

Утром 27 декабря цена одного биткоина равнялась $27 232, ночью она превысила $26 000. В декабре криптовалюта шесть раз обновляла максимум. 1 декабря стоимость биткоина составляла $19 915, 16 декабря превышала отметку в $20 042, что являлось историческим максимумом, который был зафиксирован в 2017 году. Биткоин занимает 66% глобального рынка криптовалют.

Правительство России хочет признать цифровую валюту имуществом, что позволит налоговикам требовать от банковских организаций выписки по счетам, используемым для проведения операций. 1 декабря в Госдуму был внесён законопроект о поправках в Налоговый кодекс, который призван урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. В пояснительной записке к документу указано, что криптовалюта нередко используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, а также для финансирования противоправной деятельности, писал NEWS.ru.