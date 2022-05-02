Билл Гейтс предложил создать организацию по предсказанию новых пандемий Основатель Microsoft Гейтс предложил создать организацию по прогнозу новых пандемий

Билл Гейтс / Фото Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

В мире необходимо создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии. Такое предложение выдвинул миллиардер, филантроп, основатель Microsoft Билл Гейтс. Об этом сообщает Financial Times.

Гейтс полагает, что в состав организации следует включить как эпидемиологов, так и разработчиков компьютерных моделей. Целью их работы станет выявление глобальных угроз здоровью и улучшение координации между странами. Организация должна находиться в ведомстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Миллиардер подчеркнул, что для предотвращения новой пандемии необходимы серьёзные инвестиции.

Мне кажется диким, что мы можем не замечать этой трагедии и не делать эти инвестиции от имени граждан мира, — заявил он.

Ранее Билл Гейтс раскрыл, что, по его мнению, могло изменить течение пандемии COVID-19. Как полагает миллиардер, пандемия коронавируса могла бы идти совсем иначе, если бы учёным удалось изобрести лекарство от COVID-19 раньше. В этом случае уровень смертности был бы заметно ниже. Он также призвал ускорить и оптимизировать процесс разработки противовирусного препарата.