Билл Гейтс допустил, что удастся избежать «ужасного исхода» из-за климата

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил надежды на то, что Земле удастся избежать «ужасного исхода» по причине климатических изменений. Об этом сообщает CNBC. Предприниматель отметил, что установленную в Парижском соглашении от 2015 года цель по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия достичь не удастся.

Я все еще верю, что мы можем избежать ужасного исхода, — подчеркнул он.

Он также добавил, что все желающие внести свой вклад в смягчение последствий глобального потепления могут приобрести электромобиль и «сохранять оптимизм».

Ранее биолог Сергей Гашев рассказал, что в России могут исчезнуть белые медведи, животным грозит вымирание не только из-за влияния человека, но и из-за глобального потепления в Арктике. Из-за таяния льдов медведи не могут охотиться на тюленей, которые составляют основу их рациона. Эксперт добавил, что в России, возможно, уже вымер тонкоклювый кроншнеп — этих птиц не видели десятки лет, но есть вероятность, что они все еще где-то существуют.

Автоэксперт Иван Зенкевич в свою очередь заявил, что считает идею старта производства на базе АвтоВАЗа электромобиля E-Neva несостоятельной. По его мнению, на данный момент разработан лишь концепт машины.