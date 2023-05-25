«Билет на „Титаник“»: дипломаты РФ об отношениях США с союзниками Посольство РФ: дружить с США — все равно что покупать билет на «Титаник»

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Дипломаты российского посольства в Боснии и Герцеговине заявили в официальном Telegram-канале, что дружба с США равносильна покупке билета на «Титаник». В российской дипмиссии пояснили, что Соединенные Штаты стоят на краю финансовой пропасти. В посольстве добавили, что Вашингтон бросает своих союзников на произвол судьбы.

Но уже ясно, что Америка — больное общество, пораженное метастазами насилия, расовой непримиримости, экономическим неравенством. Дружить с Америкой — все равно что покупать билет на «Титаник», — сказано в публикации.

По мнению сотрудников диппредставительства РФ, американские власти «любят всех поучать», но сами готовы обманывать. Они привели в пример войну в Ираке, когда под ложным предлогом США вторглись в суверенную страну.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время. Жан-Пьер также призвала серьезно относиться к возникшей ситуации.