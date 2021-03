«Библейская чума»: австралийские города наводнили миллионы крыс

Как сообщило издание Daily Mail, пациентов больниц в Тоттенхэме, Уолгетте и Гуларгамбоне уже трижды покусали. Медики предупреждают, что крысы являются переносчиками различных заболеваний, а их мёртвые туши могут заразить питьевую воду.

Australia is hit by 'biblical' rodent plague: Millions of mice and rats invade rural towns with one supermarket catching 500 a NIGHT, hospital patients bitten and fears poisoned carcasses could infect drinking water via https://t.co/Q4Lr6heZg1 https://t.co/DNfT6OcNW7

Как пишет издание, причиной происходящего стал рекордный урожай зерновых в Австралии. Хуже всего ситуация в Новом Южном Уэльсе (NSW) и Южном Квинсленде.