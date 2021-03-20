«Библейская чума»: австралийские города наводнили миллионы крыс

Миллионы мышей и крыс наводнили австралийские города и сельскую местность. Супермаркеты ловят до 500 грызунов за ночь.
Как сообщило издание Daily Mail, пациентов больниц в Тоттенхэме, Уолгетте и Гуларгамбоне уже трижды покусали. Медики предупреждают, что крысы являются переносчиками различных заболеваний, а их мёртвые туши могут заразить питьевую воду.
Australia is hit by 'biblical' rodent plague: Millions of mice and rats invade rural towns with one supermarket catching 500 a NIGHT, hospital patients bitten and fears poisoned carcasses could infect drinking water via https://t.co/Q4Lr6heZg1https://t.co/DNfT6OcNW7
Как пишет издание, причиной происходящего стал рекордный урожай зерновых в Австралии. Хуже всего ситуация в Новом Южном Уэльсе (NSW) и Южном Квинсленде.
Mice have been swarming a country town in New South Wales, Australia recently. Take a look at this video taken at a farm in Gilgandra where mice can be seen scampering around. Locals are calling it the worst plague in decades. pic.twitter.com/bh4ZtNigpa
Служба здравоохранения западного района Нового Южного Уэльса также сообщила о случае лептоспироза — редкого заболевания, которое может вызывать почечную недостаточность и менингит — в результате попадания мышей в домашние жилища.
Ранее NEWS.ru писал, что жителей Великобритании предупредили о нашествии крыс. Пандемия коронавируса, приведшая к закрытию пабов и ресторанов в Великобритании, может стать причиной того, что миллионы крыс в поисках еды направятся в дома людей. К поиску тёплого места животных также могут провоцировать приближающиеся холода.