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«Библейская чума»: австралийские города наводнили миллионы крыс

07:14, 21 марта 2021 15
Фото: twitter

Миллионы мышей и крыс наводнили австралийские города и сельскую местность. Супермаркеты ловят до 500 грызунов за ночь.

Как сообщило издание Daily Mail, пациентов больниц в Тоттенхэме, Уолгетте и Гуларгамбоне уже трижды покусали. Медики предупреждают, что крысы являются переносчиками различных заболеваний, а их мёртвые туши могут заразить питьевую воду.

Как пишет издание, причиной происходящего стал рекордный урожай зерновых в Австралии. Хуже всего ситуация в Новом Южном Уэльсе (NSW) и Южном Квинсленде.

Служба здравоохранения западного района Нового Южного Уэльса также сообщила о случае лептоспироза — редкого заболевания, которое может вызывать почечную недостаточность и менингит — в результате попадания мышей в домашние жилища.

Пользователи соцсетей, да и сами австралийцы отмечают, что нашествие крыс выглядит как сцена из Библии — «Десять казней египетских», только в данном случае города беспокоят не жабы, а грызуны.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей Великобритании предупредили о нашествии крыс. Пандемия коронавируса, приведшая к закрытию пабов и ресторанов в Великобритании, может стать причиной того, что миллионы крыс в поисках еды направятся в дома людей. К поиску тёплого места животных также могут провоцировать приближающиеся холода.

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