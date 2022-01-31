Бездетная в 30: впервые в истории более половины женщин не станут матерями

Бездетность (или же позднее материнство) становятся в западном обществе явлениями более обычными, чем рождение детей в молодом возрасте, как это было на протяжении столетий. Минувший год стал первым за весь период ведения такой статистики, когда «позднеродящих» женщин оказалось больше, чем тех, кто произвёл на свет хотя бы одного ребёнка до достижения 30-летнего возраста (который в акушерстве считается своего рода пределом самого благоприятного возраста для деторождения).

Опубликованные британским бюро статистики (ONS) в четверг данные показывают, что женщины, встретившие своё 30-летие не в статусе матерей собственных детей, впервые за более чем столетие составили большинство в Англии и Уэльсе. На начало 2021 года сознательных или вынужденных child-free жительниц этих частей Соединённого Королевства оказалось 50,1% от общего количества женщин в них.

Рождаемость в Великобритании Lidia María Veles

ONS собирает такую статистику с 1920 года.

Переход экватора в сторону снижения числа молодых матерей в британском (и в целом западном) обществе был давно предсказуем, и вопрос состоял только в том, когда этот символический Рубикон будет перейдён. По данным социологов , среди женщин 1970-х годов рождения бездетных или позднеродивших было 43%, а среди их матерей (то есть женщин, родившихся в 1950-е годы) таковых оказывается ещё меньше —только 24%.

Наконец, среди бабушек нынешних британок (то есть родившихся накануне Второй мировой войны) к своему 30-летию не стало матерями всего 12%.

По тем же данным, медианный возраст женщин при рождении первого ребёнка составлял в середине ХХ века 22 года. В 1975 году он возрос до 26,4 года. Сегодня этот возраст превысил 31 год.

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Мы наблюдаем продолжение тенденции на отсрочку деторождения, которая привела к тому, что родившиеся в 1990-е годы женщины, не заведшие детей, впервые составили большинство, —комментирует новые данные представительница Центра демографии ONS Аманда Шарфман.

Она также отмечает, что если говорить о количестве деторождений на одну женщину, этот показатель начал снижаться в западных странах ещё в 1950-е годы. Если полвека назад число детей в семье составляло 2,08 на женщину (то есть население постоянно росло), то сейчас этот показатель упал ниже критической отметки, до 1,92 (то есть каждое новое поколение малочисленнее предыдущего).

Пиком же многодетности в Великобритании оказался 1935 год, когда на сто британских семей в среднем приходилось 250 детей. Чуть позднее, в 1941 году, был пройдён и пик фертильности женщин — тогда к своему 30-летию они успевали родить 1,89 ребёнка (более благозвучно было бы сказать, что у сотни 30-летних женщин было 189 детей).

Этот уровень, рассчитывают специалисты, останется неизменным в течение ближайшего десятилетия, так как из детородного возраста ещё вышли не все женщины предыдущего поколения (то есть мать и дочка могут родить по ребёнку одновременно). А затем ожидается резкий спад.

Специалисты называют возраст 45 лет верхней границей, после которого женщине будет проблематично родить ребёнка естественным способом. В Великобритании сегодня, по данным статистики, 18% женщин уже достигли этого критического возраста, так и не родив ни одного ребёнка. Ещё 17% женщин к окончанию детородного возраста обзавелись только одним ребёнком. Для сравнения: в предыдущем поколении к 45-летию бездетными или однодетными подходили только 13% женщин.

Все социологи и демографы едины во мнении, что такая тенденция не изменится в обозримом будущем, и соответственно, всё больше женщин будут становиться матерями в том возрасте, в каком сто лет назад женщины уже возились с внуками. Параллельно будет возрастать и количество женщин, решивших, что материнство — вообще не их стезя в жизни.

По данным ONS (и это можно сказать практически обо всех странах Европы и Северной Америки, а также Японии), хотя на сегодня семья с двумя детьми всё ещё остаётся наиболее распространённой (44%) моделью ячейки общества, увеличение возраста рождения первого ребёнка неизбежно приведёт к тому, что уже к середине ХХI века на Западе станет преобладать однодетная семья со всё возрастающим процентом бездетных браков (ещё 27% британских семей имеют в данное время более двух детей).

При всей антиутопичности наблюдаемого тренда на снижение фертильности женщин демографы считают его совершенно объяснимым.

Они отмечают, что самый низкий уровень фертильности (0,98 ребёнка на одну женщину) до сих пор отмечался в 1978 году. Он знаменовал окончание детородного периода у женщин, родившихся в годы Второй мировой войны, которая и стала причиной этой демографической ямы. На 2020 год даже этот минимум оказался пробит вниз — сегодня на сто женщин детородного возраста приходится только 96 детей. То есть работает какой-то фактор, не позволяющий женщинам рожать детей, гораздо мощнее, чем военные тяготы и отсутствие ушедших на фронт мужчин.

Отмеченные в отчёте ONS тенденции являются неопровержимым доказательством того, что западное общество идёт по тупиковому пути, в конце которого его ждёт цивилизационное вырождение, сказал NEWS.ru демограф Виктор Левашов.

Подавляющее большинство женщин откладывает рождение детей не вполне по доброй воле, как бы ни пытались они сами это представлять. В западном обществе объективно создалась ситуация, когда оно не в состоянии обеспечить женщине выполнение материнских функций, и это ставит большой вопрос: а являются ли так называемые развитые страны действительно развитыми, если женщина экономически не может позволить себе многодетность? Виктор Левашов эксперт Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований эксперт Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований

Демографы и социологи называют среди главных, если не единственной причиной отказа женщин от деторождения непрерывно растущую стоимость жизни (сюда включается стоимость жилья, детских товаров и продуктов питания) при одновременном падении уровня доходов у большинства населения в развитых странах.

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Это вызвало к жизни невиданный на Западе прежними поколениями феномен, когда после окончания университета выпускники не покупают в кредит собственный дом, а возвращаются из студенческого общежития в свою детскую комнату в доме родителей, что создаёт дополнительные преграды для общения с партнёрами.

Сам факт продления «бездетного» периода в жизни женщины свидетельствует о том, что издержки экономического прогресса перевешивают его достоинства. Само слово «прогресс» в этом контексте превращается в свою противоположность, полагает эксперт.

Рост на Западе движений разных оттенков радуги лучше всего иллюстрирует, что нормальная бинарная семья больше не в состоянии дать людям то, для чего её создают — ощущение защищённости и института продолжения жизни. На Западе деформированы сами институты, обеспечивающие воспроизводство населения, — говорит демограф.