Шпилька в мире моды: чем запомнится миру бунтарка Вивьен Вествуд Как самоучка из английской провинции поколебала модные устои и стала иконой панк-стиля с шекспировскими корнями

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Уходящий 2022 год напоследок принес печальное известие из мира моды. На 82-м году жизни 29 декабря скончалась одна из самых скандальных дизайнеров, известный британский модельер Вивьен Вествуд. Провокационные и иногда до жути противоречивые проекты «бабушки британского панка» не оставляли равнодушной даже покойную королеву Елизавету. Саму Вествуд называли королевой эпатажа, черпавшей вдохновение в культуре английского нонсенса и в историческом английском костюме. Как девочка-самоучка из простой рабочей семьи стала ключевой фигурой в панк-моде и чем она запомнится своим поклонникам — в материале NEWS.ru.

Неуверенная в себе, но упорная

Вивьен Вествуд мирно скончалась в окружении своей семьи в Клапеме, Южном Лондоне, — сообщил модный дом Vivienne Westwood.

По словам ее родных, до последних дней дизайнер продолжала работать над книгой и заниматься любимым делом, которому посвятила всю свою жизнь.

Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press Вивьен Вествуд открыла целую философию в мире моды, 1998 год

Вивьен Изабель Свайр родилась 8 апреля 1941 года в деревушке в английском графстве Дербишир в семье бакалейщика. После переезда в Лондон 17-летняя девушка поступила в школу искусств «Харроу» на курс ювелирного искусства, но уже через год бросила учебу — сказалось свободолюбие ее натуры. И прагматизм.

Я не представляла себе, как девушка из рабочей семьи может зарабатывать на жизнь искусством, — объясняла позже Вествуд свой эксцентричный шаг.

Будущая легенда моды так и не получила профильного образования в модной индустрии. Она выбрала привычную для многих в то время профессию — отучилась на педагога начальных классов. Но от своей мечты не отказалась. Шить одежду Вивьен научилась самостоятельно, рассматривая выкройки и изучая крой и конструкцию старой одежды, которую находила на барахолках. Кроме того, в свободное время она мастерила ювелирные украшения из велосипедных цепей, английских булавок и других неожиданных предметов, продавая их на лондонском блошином рынке Портобелло-роуд. Вместе с тем она обрастала нужными знакомствами.

Брак, изменивший всю жизнь

Поворотной точкой в жизни Вествуд стало знакомство с парнишкой Малкольмом Маклареном.

Вивьен и Малкольм встретились будто бы в самый подходящий момент в жизни обоих — он был на пять лет младше и только начинал продюсировать молодые панк-рок-группы, а она работала учительницей и переживала развод с первым мужем — танцором Дереком Вествудом (под его фамилией дизайнер и войдет в историю британской и мировой моды).

Фото: Найджел Ховард/Evening Standar/REX Вивьен Вествуд со своей семьей, 2004 год

В 1971 году пара открыла небольшой магазин на Кингс-роуд в Челси, который стал прибежищем многих групп, включая Sex Pistols, которую продюсировал Макларен. Там продавались винтажные вещи, экстравагантная бижутерия, рок- и поп-пластинки.

Я, что называется, вцепилась в Малкольма, — признавалась Вествуд. — Он был человеком, который открыл мне дверь в новый мир. Мне казалось, что он знает все, что было мне тогда нужно.

Позже культовый магазинчик несколько раз менял название. Некоторое время на нем висела лаконичная вывеска «Sex», за что хозяев обвиняли в попрании нравственности. За сумасшедшие идеи и «неприличные выставки» парочке Вествуд — Макларен прилетали немалые штрафы. Но это их не останавливало, а лишь прибавляло азарта.

Движение вверх

Подиумный дебют Вествуд случился довольно поздно, только через девять лет после открытия магазина на Кингс-Роуд. По мнению самого дизайнера, ее шоу «Пираты» положило начало взлету карьеры. Концепция была навеяна философией бунтарства, которую исповедовали сами Вивьен и Малкольм.

При этом даже по современным меркам кажется необычным, что мужские и женские образы демонстрировались вместе — от этого принципа дизайнер не отступала последующие 15 лет. Зубы своих моделей Вивьен покрыла золотой фольгой, которую содрала с пачек сигарет — золото считалось олицетворением культа пиратов и их страсти к грабежам богачей. Все модели выходили в нарядах с волнообразным узором, напоминавшим то ли морские канаты, то ли волны. В пресс-релизе к модному показу было написано:

Эта одежда создана для того, чтобы охотиться и рыбачить, забираться на деревья и бегать по дикому лесу. Компактный рюкзак на спине, набедренная повязка, золоченые косы — вот как выглядит униформа пиратов 1980-х.

После этого культового показа о Вивьен всерьез заговорили в мире моды. Кстати, при подготовке к нему модельер вдохновилась «Тремя мушкетерами» Александра Дюма. Перечитав роман, она решила создать нечто на стыке истории и современности. Из «мушкетерского» коллекции передался настрой на романтизм, из современного — дух нонконформизма.

Нарушая табу и сочетая несочетаемое

Не поспоришь, что Вествуд меняла моду, нарушая все мыслимые табу. Она то воспевала комфорт, то вопиющую сексуальность. В ее стиле сочетались металлы, кожа и атрибуты панка, которые она умело сплавляла с викторианской и елизаветинской модой — кружевными юбками, кринолинами, корсетами и даже с цилиндрами и цирковыми костюмами.

Фото: Мартин Годдард/Corbis/.guim.co.uk В творчестве Вивьен Вествуд немало отсылок к традиционному английскому костюму, 1985 год

На одном из ее показов модели вышли в коллекции женских кроссовок Reebok, впервые выпущенных в 1982 году. До этого манекенщицы носили на подиумах исключительно модельную обувь. Она же создала ботильоны на платформе такой высоты (почти 30 см!), что с них падала сама Наоми Кэмпбелл.

А еще именно благодаря Вествуд обрели мировую популярность рваные джинсы и футболки, которые никогда не выходят из моды.

Эти особенности стиля неслучайны. Сочетая несочетаемое, Вествуд провозглашала, что женщины должны быть свободны и вольны во всех своих поступках. Надевать «неформатные» вещи или исповедовать консерватизм — решать каждой. При этом Вивьен никогда не причисляла себя к феминисткам и терпеть не могла любые догмы. Она просто жила как хотела и призывала к этому окружающих.

Эпатаж как стиль

Хотя со временем модный дом Вествуд превратился в многомиллионный бизнес, она оставалась собой и не боялась провоцировать публику. Часто дизайнер ходила по грани. Каждое ее появление на публике становилось социальным и политическим манифестом. Так, в 1989 году она позировала для обложки журнала Tatler в костюме, созданном для премьер-министра Маргарет Тэтчер. Подпись гласила: «Эта женщина когда-то была панком». Прежде чем отправить свое творение заказчице, Вествуд решила сама примерить его. Причем напоказ. Говорят, что «железная леди» была в ярости.

Вествуд замахнулась и на образы с самой Елизаветой II, выпустив легендарный белый лонгслив с изображением молодой королевы. За основу она взяла портрет монархини, написанный британским художником Джейми Ридом. Изначально он создал его для обложки альбома Sex Pistols под названием «God Save the Queen» («Боже, храни королеву»). Хулиганскую версию рисунка-коллажа, на котором верхнюю губу Елизаветы II протыкает английская булавка, Вивьен Вествуд поместила на лонгслив в качестве принта и сама его носила в своем бутике.

Примечательно, что Ее Величество отнеслась к этой выходке благодушно. Никаких претензий из Букингемского дворца не последовало. Более того, в 1992 году королева удостоила Вивьен Вествуд медалью Ордена Британской империи и лично вручила ей высокую награду. Вествуд прибыла во дворец в благородном юбочном костюме серого цвета — в традициях классической моды. Казалось бы, на этот раз обошлось без вольностей, и все выдохнули. Но за пределами Букингемского дворца Вествуд все же устроила перформанс: она закружилась перед фоторепортерами, так что весь мир увидел: Вествуд пожаловала на прием к королеве... без нижнего белья!

И даже несмотря на этот скандал, через 14 лет Вествуд снова позвали в Букингемский дворец. В 2006 году Елизавета II пожаловала ей титул дамы-командора Ордена Британской империи.

Неповторимая Вивьен

В 1992 году Вествуд вышла замуж за своего бывшего студента, 25-летнего австрийца Андреаса Кронталера. Они прожили душа в душу до самой кончины Вивьен и были единомышленниками — он помогал жене во всех проектах. А один из сыновей Вествуд пошел по стопам матери, став основателем бренда белья Agent Provocateur.

С середины 2000-х годов Вествуд все чаще обращалась к политическому акционизму. Например, начала активно продвигать экологическую повестку. К примеру, в 2015 году Вествуд шокировала общественность, приехав к дому британского премьера Дэвида Кэмерона... на белоснежном танке. Тем самым она выразила протест против добычи сланцевого газа неэкологичным методом фрекинга. До этого модельер выходила под теми же лозунгами, демонстрируя публике окровавленную куклу-младенца. Вествуд также призывала британское правительство запретить розничную торговлю мехом.

Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вивьен Вествуд с сыновьями Беном (справа) и Джо Корре

А в 2020 году она устроила акцию в поддержку Джулиана Ассанжа перед посольством Эквадора в Лондоне: дизайнер заперлась в гигантской клетке с надписью «Я — Ассанж», нарядившись в костюм кричаще-желтого, канареечного цвета. Революционерка в моде, она осталась революционеркой в жизни. Ее наряды носят королевские особы, включая королеву-консорта Камиллу, но Вествуд не создала себе кумиров среди сильных мира сего.

Ее работы очень сильно уходят корнями в английскую традицию нонсенса, иронии и сатиры. Она гордится своей «английскостью», но все же высмеивает ее, — говорит куратор Института костюма в музее Метрополитен в Нью-Йорке Эндрю Болтон.

Недаром стиль Вивьен вышел за пределы Альбиона и покорил сердца разборчивых обитателей Манхэттена. Так, Вествуд создала подвенечное платье для свадьбы (что примечательно, несостоявшейся) героини Керри Бредшоу в культовом сериале «Секс в большом городе».

Уход Вивьен не оставил равнодушными миллионы ее поклонников по всему миру. Они признают, что второй такой не будет. Вествуд была не просто модельером. Она была философом в мире моды.