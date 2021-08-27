Тысячи немцев вышли протестовать против коронавирусных ограничений

Тысячи берлинцев вышли протестовать в центр города против политики правительства и эпидемиологических ограничений на фоне коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Несанкционированный митинг собрал порядка двух тысяч человек на Потсдамер-плац.

Около двух тысяч человек в настоящее время собрались на санкционированном митинге на Потсдамер-плац. Люди стоят, не соблюдая дистанции, у части отсутствуют защитные маски, — рассказал сотрудник полиции Берлина.

Отмечается, что в течение дня в нескольких районах немецкой столицы проходили несогласованные митинги. Полиция ряд активистов задержала, в данный момент идёт установка личности манифестантов. Сообщается, что ряд сотрудников полиции получили увечья от манифестантов, пытавшихся освободить своих единомышленников.

Ранее сообщалось, что в крупных городах Франции прошли массовые демонстрации против мер правительства на фоне распространения коронавируса. Многие французы увидели в нововведениях, которые запрещают непривитым посещать общественные места и магазины, прямое нарушение своих гражданских свобод.