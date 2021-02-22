Берлин пояснил слова Меркель о вакцинации всех людей на планете

https://static.news.ru/photo/2e28fc0a-7522-11eb-be86-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабная вакцинация максимально возможного населения планеты позволит остановить распространение коронавируса в как можно большем числе стран. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Таким образом он пояснил призыв канцлера Ангелы Меркель о необходимости вакцинировать всех жителей Земли, сделанный на прошлой неделе по итогам переговоров лидеров «Большой семёрки» (G7).

Для возвращения к миру с большой мобильностью людей необходимо, чтобы их перемещения между государствами не приводили к росту заболеваемости или распространению мутировавших штаммов, подчеркнул он.

Вот те размышления, которые выразила федеральный канцлер. А поскольку это еще и вопрос глобальной справедливости, Германия поддерживает COVAX существенными средствами, — цитирует Зайберта РИА Новости.

Международный механизм COVAX призван поддержать распределение вакцин от коронавируса в нуждающихся государствах. Всемирная организация здравоохранения в рамках соглашения намерена распространить более 2 млрд доз препарата. При этом 1,3 млрд планируется отправить в страны с низким уровнем доходов.

Зайберт не уточнил, является ли реалистичным высказывание Меркель о необходимости вакцинировать всех жителей планеты. Вместе с тем он уточнил, что важной целью является победа пандемии в как можно большем числе стран.

Ранее, как писал NEWS.ru, Меркель заявила, что власти Германии выделят €1,5 млрд на глобальную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По её мнению, пандемия будет побеждена, лишь когда «все люди на Земле будут вакцинированы». Она пояснила, что чем дольше распространяется вирус, тем больше он мутирует, что снижает эффективность вакцин.

Аналогичное заявление позже сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может свести на нет эффективность имеющихся вакцин, подчеркнул он.

По оценкам экспертов, для остановки распространения коронавируса иммунитет должны иметь порядка 60–70% населения планеты.