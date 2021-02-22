Глава ВОЗ призвал к тотальной вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/18a9750e-751c-11eb-95a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может привести к распространению новых разновидностей инфекции. Это грозит свести на нет эффективность имеющихся вакцин, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ходе выступления на брифинге в Женеве он подчеркнул необходимость повсеместного проведения прививочных кампаний.

Если этот вирус не будет побеждён повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе, — цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Он подчеркнул, что отсутствие вакцинации в развивающихся странах ввиду отсутствия у них вакцины создаёт проблему не только для самих этих государств, но и для остальных стран — «с высокими доходами». В связи с этим Гебрейесус призвал страны объяснить гражданам, что для защиты от COVID-19 требуется не только их вакцинация, но и вакцинация «остального мира».

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой.