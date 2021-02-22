Путин назвал необходимым объединение усилий по производству вакцин

https://static.news.ru/photo/48f89646-750c-11eb-85b0-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Река/ТАСС

Необходимо объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам российского лидера, в РФ в настоящее время на 100 тысяч населения около 10 заболевших, а на юге Франции — 70 с лишним.

Это серьёзный показатель. Это объективные данные, которые говорят о том, что нам нужно объединять усилия, в том числе с европейскими коллегами, — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия стремится к этому и открыта для совместной работы в данном направлении.

Глава РФ также сообщил, что российская сторона в феврале и марте поставит новые партии вакцины от COVID-19 в Белоруссию и уже передала Минску технологии производства препарата.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия может получить вакцину от нового коронавируса к осени 2021 года.

Встреча лидеров России и Белоруссии проходит в Сочи. Время беседы не регламентируется. Также президенты могут покататься на лыжах.