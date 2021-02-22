Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e6b3578c-750b-11eb-ac01-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Белоруссия может получить вакцину от нового коронавируса к осени 2021 года, заявил лидер республики Александр Лукашенко во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча проходит в Сочи. Время беседы не регламентируется. Также они могут покататься на лыжах. По словам Путина, сотрудничество глав регионов РФ и РБ также очень востребовано. Представитель Москвы добавил, что РФ поставит Минску очередные партии препарата против COVID-19 в феврале и марте.

У вас (у России. — NEWS.ru) уже три зарегистрированных вакцины [от нового коронавируса] и ещё в разработке. Мы (Белоруссия. — NEWS.ru) тоже идём этим путём. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии. Кроме того, по предварительным данным, лидеры намерены уделить особое внимание обсуждению развития двусторонних отношений. Важным вопросом станет совместное реагирование на вызовы извне, касающиеся в том числе сферы военной безопасности и взаимодействия в интеграционных структурах. Ожидается также, что политики обменяются мнениями касательно международной повестки дня, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, после того как Минск начал добиваться от Москвы очередного кредита, на который могут пойти остатки средств на заём для строительства Белорусской АЭС, Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в долг $3 млрд. Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.