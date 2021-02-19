Германия выделит на глобальную вакцинацию от COVID €1,5 млрд

https://static.news.ru/photo/6e19beb2-72ca-11eb-b7a6-96000091f725_660.jpg Фото: Sylvio Dittrich via imago-images.de/Global Look Press

Власти Германии выделят 1,5 млрд евро на глобальную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Я рада, что Германия сможет выделить дополнительные средства в размере €1,5 млрд, — подчеркнула политик.

Деньги пойдут в том числе на механизм COVAX, которые призван обеспечить вакциной развивающиеся страны, сообщает ТАСС.

Ранее Меркель объяснила промедление с вакцинацией от коронавирусной инфекции в Европе отказом от экстренных препаратов. При этом канцлер поддержала действия ЕС. Она подчеркнула, что власти Великобритании разрешили использование вакцины AstraZeneca в рамках процедуры экстренного допуска, а Евросоюз придерживался процедуры досрочного допуска, у которого «другое качество».

Как писал NEWS.ru, американские власти пока не готовы предоставлять партии своей вакцины для развивающихся стран, пока прививку не получит больше половины населения США. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.