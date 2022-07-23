Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО Глава МИД Германии Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным и Раиси вызовом для НАТО

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его совместное фото с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. В интервью изданию Bild она заявила, что такой снимок — настоящий вызов для НАТО.

То, что президент Турции на этом фото — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться, — подчеркнула она, добавив, что это «просто непостижимо».

Кроме того, Бербок прокомментировала обвинения в адрес властей ФРГ о том, что Берлин слишком «вяло» поставляет оружие Украине. По ее словам, у Германии нет цели обманывать своих европейских коллег, и танки в Киеве невозможно заменить моментально, просто «по щелчку пальцев».

Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд выразил мнение, что поездка российского президента Владимира Путина в Тегеран может принести западным странам множество неприятностей. Он подчеркнул, что заявления о планах России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень должны были стать своеобразным предупреждением для европейских и американских лидеров.