Беннет и Зеленский обсудили ситуацию на Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился более одного часа. Его главной темой стала ситуация на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы кабмина Израиля.
Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль, — пояснили в канцелярии.
Ранее стало известно, что накануне Нафтали Беннет предложил Владимиру Зеленскому прислушаться к совету президента РФ Владимира Путина. В телефонном разговоре Беннет посоветовал украинскому лидеру прекратить сопротивление, сообщает портал Axios. Такую трактовку разговора назвал неверной представитель Беннета.