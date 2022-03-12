Беннет и Зеленский обсудили ситуацию на Украине

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна сократит число авиарейсов в Россию из-за внешнего давления Запада. Решение будет принято через несколько дней, заявил глава государства в эфире TV Pink.

Единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает совершать полёты в Россию, является национальный перевозчик Air Serbia. Нам говорят — вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два...