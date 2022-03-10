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Премьер Израиля посоветовал Зеленскому принять предложение Путина

Axios: Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение Путина о прекращении борьбы
07:22, 12 марта 2022
Премьер Израиля посоветовал Зеленскому принять предложение Путина Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Фото: JINI/XinHua/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прислушаться к совету президента РФ Владимира Путина. В телефонном разговоре Беннет посоветовал украинскому лидеру прекратить сопротивление, сообщает портал Axios со ссылкой на источник в киевском руководстве.

Издание отмечает, что в офисе Зеленского предложение израильской стороны восприняли негативно.

Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться, чего мы не собираемся делать, — пояснил собеседник издания.

Axios подчёркивает, что такую трактовку разговора назвал неверной представитель Беннета.

Премьер-министр не намерен давать Зеленскому каких-либо рекомендаций или советов, — отметил он.

Ранее стало известно, что спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации РФ. Для демонстрации видеообращения украинского лидера требовалось собрать специальное заседание парламента, чего не стали делать, сообщает Axios.

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