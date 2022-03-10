Премьер Израиля посоветовал Зеленскому принять предложение Путина

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Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air приостановил полёты в Россию и над её территорией из-за отсутствия страхового покрытия коммерческих рейсов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории РФ и в её воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелёты в...