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Axios: Зеленскому не позволили обратиться к израильским депутатам

Axios: спикер кнессета Израиля Леви не позволил Зеленскому обратиться к депутатам
07:23, 10 марта 2022
Axios: Зеленскому не позволили обратиться к израильским депутатам Владимир Зеленский Фото: vladimir_zelenskiy95/vk/com
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Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации РФ. Для демонстрации видеообращения украинского лидера требовалось собрать специальное заседание парламента, чего не стали делать, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что посол Украины в стране передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к местным депутатам. Спикер кнессета заявил, что для него «было бы честью» организовать выступление президента Украины, однако сослался на ряд причин и предложил организовать частное общение Зеленского с депутатами через Zoom.

Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom, — пояснил собеседник издания.

В Axios считают, что звонок через Zoom представлял для Зеленского меньше возможностей, чем он рассчитывал. Когда в местной прессе появились публикации о несостоявшемся видеообращении, Леви объяснил случившееся планами скорого ремонта здания кнессета, уточняет издание.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в очередном видеообращении обвинил в гибели людей на Украине Запад, отказывающийся закрывать небо над страной и помогать Киеву самолётами. По его словам, партнёры только обещают помощь в небе и самолёты, но с принятием решений затягивают.

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