Axios: Зеленскому не позволили обратиться к израильским депутатам

Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации РФ. Для демонстрации видеообращения украинского лидера требовалось собрать специальное заседание парламента, чего не стали делать, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что посол Украины в стране передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к местным депутатам. Спикер кнессета заявил, что для него «было бы честью» организовать выступление президента Украины, однако сослался на ряд причин и предложил организовать частное общение Зеленского с депутатами через Zoom.

Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom, — пояснил собеседник издания.

В Axios считают, что звонок через Zoom представлял для Зеленского меньше возможностей, чем он рассчитывал. Когда в местной прессе появились публикации о несостоявшемся видеообращении, Леви объяснил случившееся планами скорого ремонта здания кнессета, уточняет издание.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в очередном видеообращении обвинил в гибели людей на Украине Запад, отказывающийся закрывать небо над страной и помогать Киеву самолётами. По его словам, партнёры только обещают помощь в небе и самолёты, но с принятием решений затягивают.