Зеленский назвал Запад виновным в гибели людей на Украине

В гибели людей на Украине виновен Запад, отказывающийся закрывать небо над страной и помогать Киеву самолётами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале. По его словам, партнёры только обещают помощь в небе и самолёты, но с принятием решений затягивают.

Ответственность за это (гибель людей. — NEWS.ru) и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение, — сказал Зеленский.

Накануне глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объяснил, почему воздушное пространство над Украиной остаётся открытым. Он сообщил, что идея о бесполётной зоне обсуждалась давно, но страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, отметил, что последствия такого шага будет сложно контролировать.

Ранее Зеленский заявил, что охладел к идее вступления Украины в НАТО. По его словам, этому способствовало понимание, что Альянс не готов принять страну, поскольку опасается противоречий и конфронтации с Россией.