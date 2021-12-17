Белый дом отреагировал на российские предложения по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения РФ по гарантиям безопасности и обсуждают их с НАТО. Как сообщает ТАСС, она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры о безопасности в Европе без участия партнёров из ЕС.

Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнёрами, — сказала Псаки.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами.